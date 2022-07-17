بيئة فريدة.. دبي الأولى فِيْ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمجال السياحة

أصبحت دبي مركزًا عالميًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي ؛ لديها بيئة عمل جذابة وتنافسية.

أكد ذلك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفِيْذي.

وقال إن مسيرة دبي الناجحة فِيْ كافة المجالات والقطاعات تعكس الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن بيئة دبي المثالية تساهم بشكل مباشر فِيْ التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية وتعزز مزايا دبي كوجهة استثمارية حديثة للغاية، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة فِيْ العالم للحياة والعمل والعمل. يزور.

أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفِيْذي، أن دبي حافظت على أعلى ترتيب لها فِيْ مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ قطاع السياحة لعام 2022، وتصنيفها كأول دولة عالمياً فِيْ جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع فِيْها. يأتي مجال السياحة تتويجاً لالتزام دبي المستمر بتحسين البيئة المحفزة للأعمال والاستثمارات فِيْ جميع القطاعات، كَمْا يأتي هذا شهادة دولية على نجاح استراتيجية دبي المتمثلة فِيْ مواصلة العمل على تعزيز كفاءة النظام التشريعي والتنظيمي فِيْ دبي بما يتماشى مع متطلبات قطاعات الاستثمار وترسيخ مكانتها فِيْ طليعة المدن العالمية الجاذبة للاستثمارات، بما يضمن استدامة التميز وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل قطاع السياحة فِيْ دبي تعكس توقعاتها المستقبلية وثقة المستثمرين المتزايدة به، وترسيخ مكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية ومركز استراتيجي لجذب الشركات متعددة الجنسيات. من جميع انحاء العالم.

أكد قطاع السياحة فِيْ دبي على مساهمته كَمْحرك اقتصادي رئيسي وفرصة مثالية للمستثمرين الدوليين، مع احتفاظ دبي بأعلى مرتبة فِيْ مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ قطاع السياحة خلال عام 2022.

وبحسب تصنيف أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر / FDiMarkets / لصحيفة فايننشال تايمز المحدودة، والذي يعتمد على تصنيف الوجهات الاستثمارية التي تجذب 10 أو أكثر من مشاريع الاستثمار الأجنبي فِيْ عام واحد، فقد احتلت دبي المرتبة الأولى على مستوى العالم خلال العام الماضي فِيْ جذب الاستثمار الأجنبي فِيْ قطاع السياحة. .

استحوذ قطاع السياحة فِيْ دبي على نحو 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع 30 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2022، وفقًا لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عَنّْ مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.، إحدى المؤسسات. دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يختتم هذا الأداء المتميز للاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ قطاع السياحة خلال عام 2022 عاماً بالغ الأهمية لدبي، قادت خلاله موجة التعافِيْ فِيْ قطاعي السياحة والسفر العالميين بعد الوباء العالمي، واحتفلت باليوبيل الذهبي لدبي. طيران الإمارات، ورحبت بالعالم فِيْ “إكسبو 2022 دبي”، كَمْا رسخت مكانتها بين أكثر وجهات السفر أمانًا فِيْ العالم.

خمس سنوات فِيْ الصدارة

توج عام 2022 بمسيرة ناجحة امتدت على مدى خمس سنوات متتالية منذ عام 2017، حافظت خلالها دبي على ريادتها على مدن عالمية مثل لندن وباريس وشنغهاي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلَّى قطاع السياحة، بإجمالي 83.5 مليار درهم (22.8 مليار دولار) من خلال 205 مشاريع. على مدى خمس سنوات.

استقبلت دبي 7.28 مليون زائر دولي خلال عام 2022 بمعدل نمو 32٪ مقارنة بنتائج عام 2022. وساهمت فِيْ تعزيز سمعة دبي العالمية من خلال استضافة “إكسبو 2022 دبي” الذي استقطب مشاركة دولية واسعة النطاق شملت أكثر من 190 دولة وسجلت أكثر من 24 مليون زيارة من مواطنين ومقيمين وزائرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلَّى احتلال دبي المرتبة الأولى فِيْ قائمة أفضل الوجهات العالمية للمسافرين لعام 2022، بحسب “تريب” موقع ويب Avizer “.

وتعليقًا على ذلك، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة فِيْ دبي “أنشأت دبي مشهدًا سياحيًا فريدًا يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. دولة الإمارات وحاكَمْ دبي، لجعل دبي وجهة مفضلة للزوار. بالإضافة إلَّى تعزيز مزاياها كوجهة حديثة للغاية ذات بنية تحتية عالمية المستوى ومعالم جذب وأنماط حياة، تبذل دبي أيضًا جهُودًا كبيرة فِيْ تعزيز إمكاناتها فِيْ مجال نمو الأعمال وكوجهة سياحية عالمية مميزة “.

وأضاف المري “ساهمت الإجراءات السريعة والفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء بشكل كبير فِيْ ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين”.

إن تدفق الاستثمار الأجنبي على قطاعي السياحة والضيافة فِيْ دبي والتشجيع على تطوير أماكن ووجهات سياحية جديدة هُو خير دليل على استدامة وجاذبية اقتصاد دبي والثقة التي يواصل غرسها بين سكانها وزوارها. ومجتمع المستثمرين العالميين. من المؤكد أن السياسات والتشريعات الجديدة التي يتم تبنيها حاليًا لمواءمة اقتصاد دولة الإمارات مع أحدث التطورات العالمية وفرص الإقامة طويلة الأجل التي يتم توفِيْرها للمستثمرين ورواد الأعمال، ستساهم فِيْ الحفاظ على زخم الاستثمار الأجنبي المباشر. ”

تزايد عوامل الجذب

شهد عام 2022 إطلاق أكبر تعديلات تشريعية فِيْ تاريخ الإمارات، حيث تم تحديث وتطوير أكثر من 40 قانونًا فِيْ مختلف المجالات، بهدف تعزيز سهُولة الأعمال وضمان دخول المستثمرين دون أي تعقيدات أو تحديات. تم تقديم تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لموظفِيْ الشركات متعددة الجنسيات فِيْ عام 2022، بالإضافة إلَّى المبادرات السابقة مثل مبادرة التأشيرة الذهبية التي تستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتخصصة، وبرامج العمل والتقاعد الافتراضية فِيْ دبي.

كَمْا ساهم الاهتمام القوي للمستثمر بقطاع السياحة فِيْ دبي فِيْ المكاسب التي حققتها دبي كوجهة استثمارية فِيْ عام 2022. وتجاوزت قيمة إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلَّى جميع قطاعات دبي 26 مليار درهم، من خلال 618 مشروعاً أعلن عَنّْها خلال عام 2022.، بمتوسط ​​نمو 5.5٪ مقارنة بعام 2022.

من جانبه قال فهد القرقاوي الرئيس التنفِيْذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار “إن التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية فِيْ قطاع السياحة يعزز الثقة فِيْ مكانة دبي كوجهة جاذبة للمواهب ووجهة أعمال مفضلة تضمن نموها فِيْ قطاع السياحة”. بيئة متنوعة ومتجددة وسط أنماط الحياة الحديثة والخدمات المتطورة التي تحفز الابتكار والتطوير، ويثبت تصنيف دبي المتميز من حيث تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ قطاع السياحة على فرص العمل أن بيئة الاستثمار المثالية التي أوجدتها المدينة ستستمر فِيْ جذب والحفاظ على رأس المال البشري والمادي “.

ستساهم خطة دبي الحضرية 2040 فِيْ ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، حيث تهدف الخطة إلَّى تعزيز مزايا الإمارة وتحسين نوعية الحياة فِيْها سواء للمواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار. بينما توفر الخطة خارطة طريق شاملة لمواءمة الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة واحتياجاتها المستقبلية مع مسيرة التنمية المستدامة، حيث ستساهم فِيْ ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة فِيْ العالم للعيش والعمل والزيارة.