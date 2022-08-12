بيانات مبيعات السيارات فِيْ الصين تقفز 30% فِيْ يوليو

ارتفعت المبيعات بنسبة 29.7 ٪ فِيْ يوليو مقارنة بالعام الماضي إلَّى 2.42 مليون وحدة واستمرت فِيْ الانتعاش الذي بدأ فِيْ يونيو مدعومًا بتخفِيْف قيود Covid-19 والحوافز الحكومية.

أظهرت البيانات الصادرة عَنّْ الرَابِطْة الصينية لمصنعي السيارات يوم الخميس أن المبيعات للأشهر السبعة الأولى لا تزال أقل بنسبة 2٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، والتي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة وخلايا الوقود الهِيْدروجينية، بنسبة 120 فِيْ المائة فِيْ يوليو مقارنة بالعام السابق.

سعت الصين إلَّى إنعاش الطلب على السيارات من خلال تقديم حوافز مثل خفض ضريبة الشراء للمركبات ذات المحركات الصغيرة وتقديم حوافز لاستبدال السيارات الكهربائية بأخرى تعمل بالبنزين.