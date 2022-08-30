بيانيتش “يضيع” على النصر.. بسبب 10 مليون ريال سعودي!

تعثرت مؤخرا مفاوضات نادي النصر مع برشلونة، مساء الثلاثاء، بشأن ضم النجم البوسني ميراليم بيانيتش، قبل أقل من 48 ساعة من نهاية سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

بيانيتش “ضاع” على النصر .. بـ 10 ملايين ريال سعودي!

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يعقد اجتماعا عاجلا مع المدير الرياضي ماتيو جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل حسم موقف اللاعبين، سواء رحلوا أو انضموا، قبل انتهاء السوق الصيفِيْ فِيْ سبتمبر. 1.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة تفاوض مع النصر بشأن ضم النجم البوسني ميراليم بيانيتش.

وأوضح أن النصر قدم عرضًا رسميًا تضمن تولي خدمات بيانيتش، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023، مع دفع 70٪ من راتب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهُو ما رفضه برشلونة، منذ ذلك الحين. يريد النادي الإسباني أن يأخذ السعوديون أكثر من 100٪ من قيمة الراتب السنوي.

ميراليم بيانيتش يكسب 9 ملايين يورو مع برشلونة، أي ما يعادل نحو 34 مليون ريال سعودي.

عرض النصر المقدر بـ 70٪ من راتب بيجانيتش مع برشلونة بما يعادل نحو 23.8 مليون ريال، بحيث لا يتجاوز الفارق 10 ملايين ريال سعودي.

يذكر أن النصر ضم 8 أجانب فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وهم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني. فنسنت أبو بكر والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.