بيانيتش يوجه رسالة عاجلة إلَّى النصر.. “حَقيْقَة صفقة 2022 المدوية”

حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء فريق ميركاتو الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بتعاقده مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا. إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، عينت إدارة موسلي المعمر الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بالإضافة إلَّى لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

كَمْا ارتبط أكثر من اسم بالانتقال إلَّى قلعة العلم خلال السوق الصيفِيْ الحالي. ومن أبرز هؤلاء النجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

حَقيْقَة انتقال بيانيتش لنادي النصر

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزامل، عَنّْ انتقال بيانيتش إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

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ونفى الزامل، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، نقل مخزون بلازا برشلونة لفريق النصراوي هذا الصيف ؛ وقال “لا صحة فِيْ المفاوضات مع الكابتن ميراليم بيانيتش”.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن النجم البوسني لديه أصدقاء فِيْ السعودية، حيث أخبرهم حرفِيْا أنه من الممكن الانتقال إلَّى الدوري المحترف، ذات يوم، عَنّْدما يكون هناك تحرك حقيقي له.