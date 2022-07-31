بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر أغسطس 2022، قامت وزارة الطاقة والصناعة في الامارات العربية المتحدة بإطلاق التعديلات الخاصة على أسعار البنزين والمحروقات في الامارات، على حسب متوسط سعر النفط العالمي، سواء كانت هذه التغيرات عالية أو منخفضة، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نتعرف على بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر أغسطس 2022، تابعونا.

بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر اغسطس 2022

يعتبر النفط من أهم الصناعات في الشرق الأوسط، فهي تزيد من درجة الاستبعاد في الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك الامارات العربية المتحدة حوالي 97.8 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم، ويبغ حوالي 5.9 ٪ من إجمالي احتياطيات النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاضافة الى ذلك تبلغ احتياطيات النفط العالمية حوالي 1،650،585،140،000 برميل ، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، بالإضافة إلى أن ذلك تملك الإمارات لديها احتياطيات مؤكدة من النفط، على افتراض أن مستويات الاستهلاك الحالية سوف تستمر لمدة 299 عاما.