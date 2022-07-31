بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر أغسطس 2022، قامت وزارة الطاقة والصناعة في الامارات العربية المتحدة بإطلاق التعديلات الخاصة على أسعار البنزين والمحروقات في الامارات، على حسب متوسط سعر النفط العالمي، سواء كانت هذه التغيرات عالية أو منخفضة، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نتعرف على بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر أغسطس 2022، تابعونا.
بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر اغسطس 2022
يعتبر النفط من أهم الصناعات في الشرق الأوسط، فهي تزيد من درجة الاستبعاد في الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك الامارات العربية المتحدة حوالي 97.8 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم، ويبغ حوالي 5.9 ٪ من إجمالي احتياطيات النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاضافة الى ذلك تبلغ احتياطيات النفط العالمية حوالي 1،650،585،140،000 برميل ، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، بالإضافة إلى أن ذلك تملك الإمارات لديها احتياطيات مؤكدة من النفط، على افتراض أن مستويات الاستهلاك الحالية سوف تستمر لمدة 299 عاما.
قائمة أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2022
ارتفعت أسعار الوقود في الامارات العربية المتحدة في شهر يوليو عن الاشهر السابقة، وصرحت المنظمة العالمية للبترول انه يجب تفسير أسباب الزيادة الموجهة في الاستهلاك، حيث انه كانت اسعار النفط كالتالي:
|الصنف
|السعر
|بنزين 98
|4.63
|بنزين 95
|4.52
|ديزل
|4.76
أسعار البنزين في دولة الامارات شهر أغسطس 2022
تم تفصيل أسعار البترول في شهر أغسطس، وتمت الإعلان عن الزيادة في اسعار البنزين لشهر أغسطس في الامارات العربية المتحدة للعام 2022 متضمنة 5٪ ضريبة القيمة المضافة كما يلي:
- لتر البنزين الممتاز: 1.91 درهم اماراتي.
- لتر البنزين الخصوصي 95: 1.80 درهم اماراتي.
- لتر بنزين 98: 4.36 درهم اماراتي.
- لتر بنزين 95: 4.52 درهم اماراتي.
- لتر الديزل: 2.6 درهم اماراتي.
- لتر السولار: 4.67 درهم اماراتي.
- لتر بنزين 91: 4.44 درهم اماراتي.
ما هي أنواع الوقود
وضعت الحكومة الإماراتية ووزارة البترول بتحديد أسعار الوقود للشهر اغسطس القادم، وتم تقسيم انواع الوقود الى قسمين منهم الاتي:
- الوقود الصناعي: يتم انتاج الوقود الصناعي من احراق المواد العضوية القابلة للاشتعال مثل الأخشاب وروث الحيوانات والنفايات، وبعض الأنواع مصنوعة من مواد كيميائية.
- الوقود الطبيعي: وهو عبارة عن الغازات الطبيعية والفحم والنفط، ويكون هذا النفط موجودا في باطن الأرض منذ ملايين السنين، نتيجة تعرضه للحيوانات والنباتات لعوامل الضغط والحرارة، ويقوم الإنسان باستخراجه من باطن الأرض، ويطلق عليه اسم الوقود الاحفوري.
الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن بيان اسعار البنزين في الامارات لشهر اغسطس 2022.