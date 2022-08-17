بيان الدخول المدرسي 2023 في الجزائر .. حسب مدونة التربية والتعليم الجزائرية، يسعى العديد من الطلبة في التعرف على موعد الدخول المدرسي 2023 في الجزائر، وذلك حسب مدونة التربية والتعليم الجزائرية، كما أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة لبدء العام الدراسي الجديد 2023، في كافة المدارس ولكافة المراحل العمرية، والجدير بالذكر بأن قطاع التعليم يعد من أبرز القطاعات التي تهم به الدولة بشكل كبير.

الدخول المدرسي 2023 في الجزائر

يترقب الكثير من أولياء الأمور بيان رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية فيما يخص موعد الدخول المدرسي لعام 2023، حيث تم نشر بيان الدخول المدرسي 2023 في الجزائر ، ومن أهم التواريخ التي يتم التدريس فيها:

الدخول المدرسي للإدارة: 4- سبتمبر -2022

دخول الأساتذة المدرسي: 11- سبتمبر – 2022

دخول الطلاب المدرسي: 18 – سبتمبر -2022

بيان الدخول المدرسي 2023 في الجزائر

بينت وزارة التربية الوطنية الفترة الاخيرة في الجزائر بيان لها بعد الاجتماعي مه القطاع الاداري لإعداد ملف الإلتحاق في المدارس لعام 2023، وذلك فق الخطوات التالية:

العمل على تخفيف الشنطة المدرسية بشكل كبير.

التحضير الجيد لبدء العام 2023 قبل البدء

سيتم وضع تداومين في المدرسة الابتدائية

سيتم عمل على مستند التوظيف وتسويته على أساس الخريجين في الثانوية العامة

إدراج التعليم الانجليزي في الابتدائية.

تعديل في توقيت الدراسة

اعادة ادراج نشاط المعالجة البيداغوجية

تأجيل الدخول المدرسي 2022/2023 في الجزائر

دعت النقابة التربية الفترة الأخيرة الى تأجيل الدخول المدرسي 2022/2023 في الجزائر، وذلك للإعداد الجيد في ظل المقترحات الجيدة من قبل التربية والتعليم الجزائرية، وهي طرح تعليم الانجليزية في الابتدائي، وتم التأكيد من قبل النقابة بأن هذا القرار يجب أن يأخذ مدة زمنية من تنفيذه لأنه يتطلب متسع من اناحه، وهذا ما تم التأكيد على تأجيل الدخول المدرسي 2022/2023 في الجزائر .

من المنتظر ان تقوم وزارة التربية والوطنية تنزيل بيان الدخول المدرسي 2023 في الجزائر في الأيام القادمة، حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور عن موعد الدخول المدرسي 2023 في الجزائر، ومن المفترض أن يبدأ الدوام الإداري في الرابع من شهر سبتمبر لعام 2022