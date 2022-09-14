بيان الرياض للذكاء الاصطناعي استخدام التقنيات لتحويل المستقبل إلَّى واقع قريب

أعلنت الدول الأعضاء فِيْ منظمة التعاون الرقمي (DCO)، اليوم الثلاثاء، عَنّْ إعلان الرياض للذكاء الاصطناعي للعمل، والذي يسعى إلَّى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة لصالح البشرية والمجتمعات والدول والعالم بأسره.

جاء ذلك بعد اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الذي عقد فِيْ الرياض، ونظمته الهِيْئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، خلال الفترة من 13 إلَّى 15 سبتمبر 2022.

ووقع البيان جميع أعضاء منظمة التعاون الرقمي البحرين وقبرص وجيبوتي والكويت والمغرب ونيجيريا وعمان وباكستان والأردن ورواندا والمملكة العربية السعودية.

يهدف البيان إلَّى تعزيز التزام منظمة التعاون الرقمي بتحديد ومعالجة القضايا الإنسانية الحالية والناشئة والمستقبلية فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإفادة ملايين الأشخاص حول العالم. العالم من خلال تحسين جودة العمل، وتطوير السياسات العامة المطبقة، وتعزيز الكفاءات فِيْ نظام العمل.

وقالت الامين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما بنت يحيى اليحيى فِيْ كلمتها خلال القمة “تأسست منظمة التعاون الرقمي وفق رؤية تقوم على خلق اقتصاد رقمي شامل يدعمه التعاون عبر مختلف الجهات وعلى كافة المستويات، مشيراً إلَّى أن اعتماد “بيان الرياض للذكاء الاصطناعي” يأتي تطبيقاً لهذه الرؤية.

وأضافت أنه من خلال التوقيع على هذا البيان، تكرر الدول الأعضاء فِيْ المنظمة رغبتها المشتركة فِيْ بناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع من خلال تسخير الإمكانات الهائلة لقطاع الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تحسين حياة الأفراد حول العالم.

وأوضحت أن البيان يركز على سبع ركائز أساسية تساعد فِيْ تحويل هذا المستقبل إلَّى واقع قريب، ويتكون كل منها من مبادئ تهدف إلَّى معالجة سبل ضمان تمتع الجميع بفوائد الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بأي منها، وهِيْ التجسير. الفجوة الرقمية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والأفراد من مختلف الأعراق. تمكين المجتمعات المحرومة بهدف القضاء على الفقر والجوع من خلال النمو الاقتصادي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للدخول فِيْ الثورة الزراعية المقبلة، وتسهِيْل حصول الجميع على التعليم والرعاية الصحية.

تضمنت الركائز تعزيز التطور الرقمي من خلال توظيف حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة لبناء مدن مستدامة، وتحسين البنية التحتية من خلال تسهِيْل الاتصال وتوافر الأجهزة التقنية، والدعم المالي للشركات الناشئة المحلية فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفِيْذ خطط لإعادة المهارات وبناء القدرات الرقمية. للأفراد، بالإضافة إلَّى ضمان العدالة وعدم التمييز من خلال الضمانات التي تمنع خوارزميات الذكاء الاصطناعي من التمييز ضد المجتمعات على أساس العرق والدين والثقافة وما إلَّى ذلك، مع ضمان استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وفقًا للإرشادات القانونية.

كَمْا يتضمن الركائز الأساسية، دفع عجلة الابتكار فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الأفراد والمنظمات والدول على التركيز على الابتكار فِيْ تسخير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسان، وتوفِيْر الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومكافحة تغير المناخ باستخدام المصطنع. الذكاء بهدف تعزيز التدابير التي تحافظ على البيئة، والتقدم فِيْ قطاع الطاقة الخضراء، وضمان الوصول إلَّى المياه النظيفة، وزيادة كفاءة الطاقة، والحد من النفايات والهدر، والمساهمة فِيْ المبادرات التعاونية الدولية فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معايير عالمية مشتركة ولوائح الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، والتعاون فِيْ أبحاث الذكاء الاصطناعي، والعمل مع أصحاب المصلحة لتنفِيْذ أهداف البيان.