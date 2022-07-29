بيان| تعرف على المواعيد الجديدة وقيمة جوائز دورة الألعاب السعودية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للألعاب السعودية، اليوم الجمعة، بدء الألعاب السعودية، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وأصدرت اللجنة بيانا رسميا بشأن اعتماد المواعيد الجديدة للنسخة الأولى للألعاب السعودية وقيمة الجوائز للمشاركين.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب السعودية، أكبر حدث رياضي وطني، فِيْ الفترة من 27 أكتوبر إلَّى 7 نوفمبر 2022 م.

وأعلنت اللجنة عَنّْ تغيير آلية المشاركة فِيْ البطولة التي ستقام فِيْ العاصمة الرياض، بحيث تكون المنافسة بين الأندية بدلاً من نظام المناطق المعلن سابقاً.

ستشهد البطولة تنافس أكثر من 200 نادي فِيْ 45 رياضة فردية وجماعية، بما فِيْ ذلك خمس رياضات مخصصة للرياضات البارالمبية.

وسيتنافس الرياضيون المشاركون فِيْ البطولة على أعلى جائزة مالية فِيْ تاريخ المنطقة، يبلغ مجموعها أكثر من 200 مليون ريال.

وصل بيان اللجنة العليا المنظمة للألعاب السعودية كَمْا هُو موضح بالصور التالية.