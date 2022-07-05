بيان جديد من حسين لبيب لتوضيح موقف أجانب الزمالك في عهده

أصدر حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابق بالزمالك، بيانًا رسميًا لتوضيح موقف اللاعبين الأجانب المحترفين في فريق كرة القدم الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة عمل اللجنة التي كان يرأسها سابقًا بالزمالك.

وجاء تصريح لبيب الذي نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كالتالي

لمواصلة حديثي معك، وتوضيح بعض النقاط والأسئلة التي أثيرت في التعليقات أعلاه. أتحدث اليوم عن وضع اللاعبين المحترفين الأجانب في فريق كرة القدم الأول خلال فترة عمل اللجنة التي تشرفت برئاستها >>

وعندما باشرت اللجنة عملها في 23 مايو 2022، كان أكثر من نصف الموسم قد مر، وتقدم النادي المنافس 6 نقاط في التصنيف العام، بشكل يتطلب عناية ووعيًا كبيرين في التعامل مع اللاعبين. ملفات تجديد العقد.

كان موقف المهنيين الأجانب على النحو التالي

1. سبق للاعب التونسي فرجاني ساسي أن أوضح موضوعه في أكثر من مناسبة، ونلخص أن اللاعب اتخذ قراره وحسم أمره ووقع بالفعل عقدًا قبل أشهر من وصول اللجنة. عبثاً، اتخذت اللجنة بمعرفة محام دولي متخصص كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي. وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي نزاع فيها اللاعب هي قيمة الرسوم والضرائب التي تم تقديمها خلال المدة. من عقده بالإضافة إلى قيمة الغرامات والخصومات التي تم توقيعها للاعب قبل عمل اللجنة.

2. كان اللاعب المغربي أشرف بن شرقي عند تولي اللجنة منصبه، متبقيا موسم واحد على عقد اللاعب، واطلعت الإدارة الفنية على أهمية الإبقاء على اللاعب. اتخذت اللجنة خطوات جادة ومهمة في مفاوضات تجديد العقد. والاتفاق معه على قيم العقد المناسبة المقبولة لكلا الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وساهم فيها أحد الرجال الرئيسيين. عمل الزمالك هو تقديم عقد إعلان للاعب للمساعدة في إنجاح المفاوضات، والنادي ليس جزء من عقد اللاعب كما كان عند تجديد عقود النجوم الآخرين لإتمامه.

3. التونسي سيف الجزيريكان لاعب على سبيل الإعارة من نادي المقاولون العرب مع حق الشراء لنادي الزمالك، وقد أوضحت الإدارة الفنية أهمية اللاعب وحاجته الفنية. ونتيجة لذلك، قامت اللجنة بتفعيل حق شراء ونقل اللاعب النهائي ودفع الربحية المتفق عليها مع نادي المقاولون العرب وتوقيع عقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات بقيمة عقد معتدلة.

4. كان رزاق شيشكان على سبيل الإعارة في نادي الاتحاد بالإسكندرية وتعرض لإصابة خطيرة. قامت اللجنة وطبيب الفريق الأول بالاتصال باللاعب ومتابعة حالته الصحية وتقديم الدعم المناسب له. انتهى قرض اللاعب في النهاية. الموسم وعادوا للفريق، وعقدت عدة جلسات تفاوض مع اللاعب، للاتفاق على جميع شروط تجديد العقد، وتأجيل التوقيع النهائي حتى المتابعة الكاملة من قبل طاقم الفريق الفني والطبي.

5. التونسي حمزة المثلوثي، اللاعب متعاقد مع النادي، وأعلن المدرب عن الاحتفاظ باللاعب، حيث كان مستوى أدائه في تقدم ملحوظ، وكان هناك نقص في مركز الظهير الأيمن، وكانت رؤية ذلك. نفذت المدرب.

6. كان المغربي أونج على سبيل الإعارة للخارج وأنهى إعارته وعاد للنادي بنفس العقد كالمعتاد، ولم تكن هناك عروض لإعارة اللاعب أو شراء عقده، وظل مع الفريق بعد التشاور مع الإدارة الفنية. .

7. ارتبط المغربي حميد حداد بعقد ساري المفعول، وصرح المدرب بأن جهده غير ضروري، وكذلك تم استكمال عدد اللاعبين الأجانب، لذلك تم تسويقه وبيعه مقابل أجر.

أخيرًا، أود أن أشير إلى أن اللاعب المحترف بشكل عام، ومن بينهم الأجانب بشكل خاص، بالإضافة إلى أسباب فنية، يبحث عن عدة أمور عند التعاقد أو تجديد عقده، وأهمها زيادة الربحية الاقتصادية. وكذلك معاملتهم باحترام وإحساس بالأمان والثقة. وقد التزمت اللجنة بكل هذه الاعتبارات بمعاملة جميع اللاعبين، سواء المصريين أو الأجانب، باحتراف بما يسمح لها رغم ضيق الوقت بالوصول إلى نتائج إيجابية. نتج عنه جميع المفاوضات التي كان جزءًا منها، وإلى لقاء مستقبلي إن شاء الله، سأتناول فيه جميع ملاحظاتك واستفساراتك حول جميع اللاعبين، بما في ذلك اللاعبين الشباب الذين تم تسجيلهم في النادي ومن هم. تعتبر القوات والذخيرة الحية للفريق الأول أو اللاعبين الذين تم إعارتهم أو نقلهم إلى أندية أخرى.