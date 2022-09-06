بيان رسمي.. إجراءات قانونية من الهلال ضد “المنتهكين”

أصدر نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بيانا رسميا، الثلاثاء، بشأن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفِيْن لشعار النادي وعلامته التجارية.

قبل نحو أسبوعين أصدر مجلس إدارة الهلال شعار النادي الجديد تزامنا مع انطلاق موسم 2022-2023 وقررت الإدارة توحيد هذا الشعار الجديد فِيْ جميع مباريات النادي المختلفة. وليس فقط فريق كرة القدم.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الدائرة القانونية رصدت القائد ورصدت انتهاكات مختلفة باستخدام الشعار والعلامة التجارية على منتجات مختلفة.

تعمل إدارة الشؤون القانونية بنادي الهلال على متابعة ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق النادي وإحالة المخالفِيْن والقواعد إلَّى الجهات المختصة.

تطلب إدارة فهد بن نافل تعاون جماهِيْر الهلال لرصد أي مخالفة أو استخدام غير مصرح به لشعار النادي وإرساله إلَّى البريد الإلكتروني للقائد، حتى تتمكن الإدارة من التعامل مع المخالفِيْن وفق اللوائح، وفِيْ الطريقة التي تحمي حقوق النادي.

وأشار إلَّى إمكانية الحصول على منتجات النادي الرسمية، من خلال تطبيق “Blue Store” ومخازن الهلال الأرضية وموزعي المنتجات المرخصة.

وجاء بيان نادي الهلال ضد المخالفِيْن للشعار والعلامة التجارية كالتالي