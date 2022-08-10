بيان رسمي.. حمد الدوسري يدافع عَنّْ نفسه فِيْ قضية تسجيلات حمد الله

أصدر حمد الدوسري المتهم بتصفِيْة دعوة عبدالرزاق حمدالله بيانا رسميا للدفاع عَنّْ نفسه.

أثارت القضية التي عُرِفت إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية” جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، منذ بدايتها، حتى وصلت إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد اعتراض الاتحاد على العقوبات التي أصدرتها اللجنة المهنية فِيْ السعودية. شبه الجزيرة العربية. اتحاد الكرة الذي أوقف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر.

بالإضافة إلَّى اعتقال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فرضت “الاحتراف” عقوبات إضافِيْة على الاتحاد، ومنعها من تسجيل لاعبين جدد فِيْ يناير 2023، وغرامة 500.

وجاء البيان على النحو التالي