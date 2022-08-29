بيان رسمي.. “مرسول بارك” يعتذر ويكشف خطته لمباريات النصر القادمة

أصدر مسؤولو استاد مرسول بارك بيانا رسميا حول ملابسات أحداث مباراة النصر والوحدة أمام البوابات مساء الأحد.

قدمت إدارة ملعب “مرسول بارك” اعتذارها للجماهِيْر عَنّْ الأحداث التي وقعت فِيْ مباراة النصر والوحدة، ووعدت بعدم تكرار تلك الحادثة، مع العمل على إنشاء أبواب وممرات إضافِيْة لمباراة النصر والوحدة. حالات الطوارئ، وزيادة عدد المشرفِيْن.

ونشر الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك، عبر موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، بيانا رسميا جاء على النحو التالي

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رصدت الشركة المنظمة أخطاء فِيْ تنظيم القبول تسبب فِيْ ازدحام فِيْ الممرات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وقتها من قبل إدارة الاستاد لتقديم حلول بديلة فورية حفاظا على سلامة الجميع.

أدت حَقيْقَة قيام بعض الجماهِيْر بشراء مجموعة من التذاكر “المزيفة” عبر السوق السوداء ومن خلال مواقع البيع غير المصرح بها إلَّى ظهُور حشد كبير من التذاكر غير الصالحة، مما تسبب فِيْ عدم قبول جهاز المسح التلقائي للعديد من التذاكر، مما تسبب فِيْ حدوث تدافع وازدحام فِيْ أمام بعض البوابات، مما أدى إلَّى تعطل إحدى البوابات الإلكترونية عَنّْد البوابة رقم 4، مما تسبب فِيْ تعطيل جميع أنظمة برمجة الدخول لجميع بوابات الملعب، وبالتالي ومن أجل سلامة المشجعين الحاضرين، قمنا بفتح وتنظم الابواب دخول المراوح لباقى المدرجات.

وتابع البيان لضمان عدم تكرار ذلك وتوفِيْر أجواء ودية وتجربة مميزة على ملعب مرسول للمباريات القادمة ؛ تم القيام بما يلي …

1- مقابلة الشركة المنظمة واستجوابهم لمخالفتهم الإجراءات وتساهلهم وعدم التزامهم بتعليمات محددة، كَمْا تم العمل على إنشاء أبواب وممرات إضافِيْة للطوارئ وزيادة عدد المشرفِيْن للتأكد من أن هذا الحدث سيحدث. لا تتكرر.

2- إعادة اختيار الكوادر بعَنّْاية وتدريبها بشكل يساهم فِيْ تنظيم الجماهِيْر وسلامتها والاستمتاع بتجربة أفضل، كَمْا سيفتح الميدان فِيْ غضون أيام قليلة لعشاق النصر الأعزاء الراغبين فِيْ المشاركة. فِيْ الانضمام لفريق المنظمين مثل ملاعب الفرق الدولية.

3- جرد لجميع أصحاب المقاعد التالفة أو الذين واجهُوا أي مشكلة بين البوابة 4 والبوابة 5، ومناقشة آلية التعويض لهم، وسيتم تحديث باقاتهم للمباراة القادمة.

4- سيتم إنشاء مكاتب بيع التذاكر فِيْ محيط الملعب وأخرى لخدمة الجمهُور بمعايير عالية بهدف تحسين تجربتهم.

وفِيْ الختام “نعتذر لمشجعي ملعب مرسول بارك، وسنسعى دائمًا لإرضائهم من خلال تطوير تجارب الحضور العالمية للاستاد والحفاظ عليها”.

كَمْا نطلب من معجبينا الأعزاء الوقوف فِيْ وجه السوق السوداء والتأكد من شراء التذاكر من الموقع الرسمي المعلن عَنّْه لتجنب مثل هذه الأخطاء والحفاظ على سلامتك، وعدم الانغماس فِيْ عروض التذاكر المزيفة، ووضع يدك فِيْ أيدينا. فِيْ صناعة الأحداث الرياضية الجديرة بسمعة ومكانة كرة القدم السعودية.

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