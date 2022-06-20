بيان رسمي من جامعة المنصورة يكشف كواليس جريمة ذبح طالبة

أصدرت جامعة المنصورة بيانا رسميا كشفت فيه مشاهد مقتل طالبة المنصورة ، التي أثارت حالة من الذعر والذعر بين المواطنين خلال الساعات الماضية ، بعد أن بدأت الشائعات تدور حول الحادث الذي وقع أمام بوابة توشكى.

ننشر بياناً رسمياً من جامعة المنصورة يكشف مشاهد مقتل طالبةحتى تتمكن من التعرف على تفاصيل الحادث نادى على كل المواطنين.

بيان رسمي من جامعة المنصورة يكشف كواليس مقتل طالبة

حرصت جامعة المنصورة على إصدار بيان رسمي حول مقتل طلاب من قبل زميل لهم أمام بوابة الجامعة ، بعد تكثيف تصريحات المواطنين حول الجامعة والأمن ، الذين لن يتمكنوا من حماية الطالب المقتول بضربة قاضية. موضوع حاد.

وأكدت الجامعة أن جريمة المنصورة وقعت خارج أسوار الحرم الجامعي قرب إحدى البوابات ، واعتقلت قوات الشرطة المتهم أمام الجامعة.

وطالبت جامعة المنصورة كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق في دقة ما يتم نشره حول الحادث حتى لا يثير الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

حادث طالب المنصورة

وكانت جريمة المنصورة قد وقعت ظهر اليوم الاثنين 20 يونيو حتى لا يخاف المجرم مما فعله ، وذبح زميله بدم بارد أمام أعين وآذان الجميع.

تجمع المواطنون أمام بوابة جامعة المنصورة بعد مقتل الفتاة المسماة نيرة أشرف ، وقام عدد كبير من الشهود بالضرب المبرح عليه حتى أفرجت القوات الأمنية عن المتهم من أيديهم ليتم القبض عليهم ونقل الفتاة المقتولة. إلى المستشفى لأخذ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها.