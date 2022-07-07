بيان شديد اللهجة لـ”الرَابِطْة” على تحذير الأجانب من الدوري السعودي

أصدر دوري المحترفِيْن، ظهر اليوم الخميس، بيانا رسميا، ردا على الاتحاد الدولي للاعبين، نصح اللاعبين بعدم الذهاب إلَّى السعودية.

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفِيْن (FIFPro)، بيانًا رسميًا، أمس الأربعاء، تزامنًا مع انطلاق السوق الصيفِيْ، فِيْ معظم بطولات الدوري العالمية، حذر اللاعبين من اتخاذ خطوة الانتقال إلَّى الدوري السعودي، جنبًا إلَّى جنب مع عدد قليل من البطولات الأخرى.

وتضمنت القائمة الدوريات التالية “السعودية، الليبية، الجزائرية، الصينية، الرومانية، التركية، الدرجة الثانية اليونانية”.

وأوضح الاتحاد الدولي أن تحذيراته من الدوري السعودي تستند إلَّى مشاكل عدم دفع رواتب اللاعبين بانتظام فِيْ السنوات الأخيرة، وهِيْ نفس المشكلة التي يواجهها اللاعبون فِيْ الجزائر والصين ورومانيا وتركيا.

ردت رَابِطْة المحترفِيْن، ببيان قوي، على تحذير “فِيْفبرو” اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع الأندية السعودية، على النحو التالي

كرة القدم هِيْ الرياضة الأولى فِيْ المملكة العربية السعودية ونحن فخورون بتأثير اللعبة على جميع المستويات فِيْ المملكة. احتلت كرة القدم السعودية على مستوى الأندية المرتبة الأولى فِيْ ترتيب الاتحاد الآسيوي، مما وفر نقطة جذب أساسية للاعبين. ومدربين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلَّى أنديتنا، والدوري السعودي حاليًا هُو الأكثر مشاهدة واهتمامًا فِيْ الشرق الأوسط، وذلك بفضل دعم قيادة المملكة وحماسهم للارتقاء بمستوى كرة القدم من أجل صناعة ناجحة و فعالة لجميع الأطراف المشاركة فِيْ اللعبة.

مع التطور الملحوظ فِيْ مملكتنا الحبيبة، جذبت رحلة التحول استثمارات إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي، وساهم ذلك فِيْ تحول كرة القدم داخل وخارج الملعب، بما فِيْ ذلك تعزيز الحوكَمْة والتحول الرقمي والمرافق.الرياضة، مع المزيد من المستقبل الخطط. العمل جار، بما فِيْ ذلك، على سبيل المثال، تنفِيْذ قواعد اللعب النزيه المالي المعلن عَنّْها الشهر الماضي.

لأننا نتفهم أهمية لاعبينا ونقوم بتنفِيْذ تعديلات شاملة لحماية جميع الأطراف، وكذلك التعامل بوضوح وشفافِيْة مع جميع جوانب الرياضة الأخرى. لذلك، منذ يونيو 2022، تم اعتماد الصيغة الأنسب لعقود اللاعب المحترف الإلزامية لجميع اللاعبين فِيْ المملكة العربية السعودية، مع التركيز على حقوق اللاعب وحمايته، والتي تنص على أنه إذا لم يتم دفع رسوم اللاعب مقابل اثنين. أشهر متتالية فسخ العقد مع الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للاعب تمت ة صيغة العقد من قبل الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم “FIFPro” مع جميع التعليقات الواردة. بالإضافة إلَّى ذلك، وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للاعبين المحترفِيْن، بدعم من الدوري السعودي للمحترفِيْن، للعمل على تحقيق الأهداف.

كَمْا شهدت إجراءات الكفاءة المالية انخفاضًا عامًا فِيْ التزامات الأندية بأكثر من 51٪ فِيْ العام الماضي، بالإضافة إلَّى الإجراءات المعززة حديثًا لتسجيل الأندية وترخيصها وحماية اللاعبين وضمان حقوقهم وسلامة عقودهم، وتحديث الغرفة المحلية لحل النزاعات. وقد ساعد هذا فِيْ الانخفاض غير المسبوق فِيْ عدد القضايا والنزاعات، والتي لا يزال بعضها قيد نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) * ولم يتم البت فِيْه *، وبالتالي لا يمكن تسجيلها ضد أنديتنا قبل البث. من جملهم.

يشهد جميع منظمي كرة القدم، بما فِيْ ذلك FIFA و AFC، التقدم السريع الذي نحققه والفرص التي تنتظرنا. سنواصل لعب دور نشط فِيْ النظام البيئي لكرة القدم من خلال التواصل مع جميع أصحاب المصلحة، بما فِيْ ذلك FIFPro، لإظهار التقدم والتحسينات التي نحققها لصالح كرة القدم.