بيان شديد اللهجة من أسرة أسامة أنور عكاشة بعد تصريحات عبير منير

أصدرت أسرة الكاتب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة بيانا قويا، ردا على تصريحات الفنانة عبير منير فِيْ لقاءات تلفزيونية مختلفة فِيْ الأيام الأخيرة، تحدثت فِيْها عَنّْ زواجه من عكاشة الذي توفِيْ عام 2010.

وأشارت عائلة عكاشة، وهِيْ من أهم مؤلفِيْ وكتاب السيناريو الدرامي المصري والعربي، إلَّى أنها “تتابع باستياء شديد الحوارات الإعلامية التي بثتها بعض القنوات حول الفقيد الذي لا يعتبر فقط رب عائلة أسامة أنور”. عكاشة ولكن والد الجميع “.

وأضاف “العبارة التي يرددها أحباؤه دائمًا هذا ليس والدك، ولكن هذا هُو والدنا جميعًا، وهذا لم يكن مفاجئًا، بل نتاج سنوات سخر فِيْها أبونا فكرة ترك أثر وقيمة وتراث فِيْ أوج وعي جمهُورها “.

وأكدت عائلة عكاشة أن الكاتب الراحل “كشف مؤخرا، من خلال اللقاءات السابقة، محاولات ساذجة لاختزال قيمته إلَّى شكل تفاصيل شخصية”، مضيفة “لا أتهم غير من تحدث عَنّْها … كان والدنا على قيد الحياة، ولم يكن ليلمسها كَمْا اعتاد طوال حياته “.

وأضاف البيان “الراحل كان على استعداد لعدم الخوض فِيْ تفاصيل حياته الشخصية ومنع أفراد أسرته من مناقشتها علناً. نحن الأطفال والأم، نحترم هذه الرغبة، وامتنعَنّْا عَنّْ الحديث عَنّْ أي تفاصيل يعتبرها خاصة به، وكنا نفضل أن تركز وسائل الإعلام على عمق حواراته وكلماته وتداعياته، بدلاً من الحديث عَنّْ التافه. الأمور.، على أقل تقدير.

أرادت أسرة عميد الدراما العربية كَمْا يطلق عليها، أن تكون معالجة سيرة أسامة أنور عكاشة عميقة مثل تفكيره وتأثيرها الكبير على المصريين “كان والدنا مفكرًا قبل أن يكون كاتبًا وكاتبًا مسرحيًا”. . . “

وفِيْ نهاية البيان “شعرنا بضرورة إصدار هذا البيان بعد أن تابعَنّْا بشكل متكرر حالة السخط التي ظهرت فِيْ تعليقات محبيكَمْ فِيْ هذه اللقاءات، أو من خلال تواصلكَمْ معَنّْا شخصيًا. ولهذا السبب نحن سجل هنا استياءنا الشديد فِيْ التقدير والاحترام لجمهُورها الواسع “.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية عبير منير، دعيت خلال الأيام الماضية إلَّى عدة برامج تلفزيونية، وذكرت أنها متزوجة من كاتب آخر هُو أسامة أنور عكاشة منذ 4 سنوات، وتحدثت عَنّْ تفاصيل زواجها. .

وأوضحت فِيْ إحدى المقابلات “تزوجته فِيْ آخر 4 سنوات من حياته. كانت تجربة رائعة. كان أسامة فريدًا فِيْ كل حاجة، أخذ منه الإنسانية والرومانسية والشعر. لقد أعطاني الكثير من الحاجات”. الدعم والعودة والحكَمْة “.