بيان من التعليم السعودي للمعلمين فِيْ العام الدراسي

إعلان المملكة العربية السَعُودِيْة لتعليم المعلمين .. أصدرت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة بيانًا قريبًا حول العام الدراسي الجديد فِيْ المملكة، أكدت فِيْه أنه سيكون مفِيْدًا وطريقة جديدة لمساعدة المعلمين على الاستعداد بشكل أفضل للدروس، وكذلك بدء الدراسة من حيث الأنشطة، وكذلك استراتيجية التقييم والوسائل التي يستخدمها الفرد للشرح داخل الفصل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ..

إعلان المملكة العربية السَعُودِيْة لتعليم المعلمين

قررت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ذلك من تاريخ العام الدراسي المقبل.

سيتم إلغاء جميع التحضير للدروس والصفوف، بالإضافة إلى أنشطة إعداد الورق، وسيكون كل شيء إلكترونيًا.

فِيْما يتعلق بإعداد الدروس وتحضيرها، وتقديم الدرس والأنشطة، وكذلك جميع الرؤى التي تمت جدولتها.

سيكون عرضك التقديمي فِيْ الفصل الدراسي للطلاب إلكترونيًا على الكَمْبيوتر من خلال منصة مدرستي.

سيتمكن المعلم من تكوين الدروس من خلال النظام الأساسي وبالتالي يكون متزامنًا مع التطوير.

التحول الإلكتروني والرقمي الأخير للمملكة العربية السَعُودِيْة.

فِيْ كافة المجالات والوزارات إعداد هذه الدروس من خلال المنصة وتطوير أسلوب العروض.

وكذلك إعداد كل درس بالإضافة إلى إتباع الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات الحديثة.

وكل ما يتعلق بالتقييم والانتماء للعملاء هُو أن يشهدوا استبدال الأساليب القديمة بأخرى جديدة.

يتم ذلك من خلال غرف تدريب المعلمين، بالإضافة إلى إرسال الرسائل والمعلومات إلى مديري المدارس.

وكذلك المشرفِيْن والمعلمين والطلاب لمتابعة المنصة بشكل جيد.

أما بالنسبة لمنصة مدرستي، فهِيْ منصة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية.

وهذا يجعلها طريقة رائعة للطلاب وأولياء أمورهم لتتبع الطلاب ودروسهم وفصولهم إلكترونيًا.

بالإضافة إلى تقييمها بطريقة مرئية للجميع، حيث تم تسهِيْل تطوير المنصة للاستخدام الخاص.

كل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الذين يستخدمون هذه المنصة لإعداد هذه الدروس وتحضيرها.

يتزايد البحث على هذا النظام الأساسي لأنه يحتوي على قسم للآباء وتتبع الجدول الزمني للدراسة.

لأبنائهم وما تم فِيْ الحصة من المواضيع والعرض وكذلك الموضوعات التي تم شرحها.

وطريقة الشرح ويمكنك ايضا الحصول على فِيْديو للشرح ان وجد وللطالب.

يمكنك تتبع كل هذا بالإضافة إلى الواجبات المنزلية من المعلمين.

وحصص للطلاب يمكنهم الاستفادة من المنصة وحَلْها إلكترونياً.