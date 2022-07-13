بيان ناري من المقاولون العرب بسبب أخطاء التحكيم أمام الزمالك

أصدر نادي المقاولون العرب، في وقت مبكر من صباح اليوم، بيانًا رسميًا يدين الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال المباراة الأولى لفريق كرة القدم مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري.

وسجل هدف الزمالك من قبل مدافع وايت نايت حسام عبد المجيد بعد عرضية متقنة من أحمد السيد زيزو.

وجاء نص بيان المقاولون العرب كالتالي

ويحمل نادي المقاولون العرب المسئولين عن الكرة المصرية ولجنة الحكام مسئولياتهم، خاصة وأن الأخطاء التي شهدتها مباراة الفريق أمام الزمالك تأتي استمرارًا لسلسلة من قضايا التحكيم الغريبة ضد الفريق، وما السؤال. ويتطلب الحصول على إجابة واضحة أن الحكم أمين عمر عامل مشترك في مباراتين في 3 أسابيع ضد الإسماعيلي ثم الزمالك.

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي أن المقاولين تعرضوا لأخطاء واضحة ولا يحتاجون إلى الاجتهاد بخصوص هدف الزمالك الذي جاء من خطأ واضح قبل المرمى. ، وكان لا بد من إعادة الهدف وإلغائه، حيث أضاع الحكم والحكام عودة ركلة الجزاء.

وأضاف أن المقاولين تعرضوا لأخطاء تحكيمية، وقدموا أكثر من احتجاج، ويحتاج النادي إلى توضيح واضح، خاصة وأن هذه الأخطاء تؤثر على تقدم الفريق.