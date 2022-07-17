بيتزا الطاسة بدون تخمير بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ أحَلْى من المطاعم

صينية بيتزا بدون تخمير وهِيْ من ألذ وأشهى أنواع البيتزا التي يتم تحضيرها، فهِيْ لا تتطلب جهدًا أو تخميرًا أو وقتًا لتحضيرها، كَمْا أنها رخيصة الثمن، ولهذا السبب تبحث ربات البيوت على الإنترنت عن طرق التحضير. هُو – هِيْ. لتقديمها لأقاربهم بدلاً من شرائها معدة فِيْ المطاعم بتكلفة باهظة، بالإضافة إلى عدم جودتها، وهِيْ من البيتزا المفضلة والمحبوبة لجميع الأعمار، كَمْا أنها نالت إعجاب الجميع كل شئ بما يتميز بطعم خاص لا يوصف وبطريقة جذابة ايضا ستحبونه وفِيْما يلي متابعينا سوف نقدم لكَمْ من خلال موقع ثقافني كيفِيْة عمل بيتزا غير مخمرة بكل سهُولة وبأكثر أشهى الوصفات وأحَلْى من المطاعم.

مكونات خبز البيتزا بدون تخمير

تتكون بان بيتزا بدون تخمير من مكونات بسيطة تمنحها طعمها اللذيذ واللذيذ والمميز، ومتوفرة فِيْ كل منزل وغير مكلفة كَمْا يلي

مكونات العجين

بيضة فِيْ درجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملح للتذوق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف دقيق أو أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق.

مكونات الصلصة

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحار.

ملعقة زيت زيتون.

2 فص ثوم مبشور.

ملعقة كبيرة من الماء

زعتر

فلفل اسود.

الفلفل

مكونات الحشو

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنك استخدام طريقة صنع جبنة الموزاريلا فِيْ المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بالفعل).

نقانق مقطعة إلى قطع صغيرة.

فلفل أحمر مفروم ناعم.

فلفل أخضر مفروم ناعم.

شرائح زيتون أسود أو أخضر (يمكنك استخدام مخلل التفاح محَلْي الصنع بدلاً من شرائه جاهزًا).

ذرة معلبة

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات لتحقيق طريقة صنع البيتزا فِيْ قالب بدون تخمير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة غنية ولذيذة، وبدون جهد، وفِيْ وقت قصير جدًا، وهِيْ كالتالي

انقلي المزيج إلى وعاء وأضيفِيْ إليه البيض واللبن والسكر والملح والخميرة وزيت الزيتون، ثم قلبي جيدًا بملعقة حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ثم نضيف نصف كَمْية الطحين ونقلب بملعقة حتى يختفِيْ الطحين.

ثم نضيف الدقيق المتبقي شيئاً فشيئاً ونقلب بملعقة حتى يختفِيْ الدقيق ونحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليدين.

بعد ذلك نلف العجينة باليد ونعجنها.

ثم نحضر وعاء ونقوم بدهنه بزيت الزيتون ثم نضع العجينة على كعكة.

ثم نصنع ثقوبًا فِيْ الكعكة بالشوكة.

ثم نحضر وعاء ونضيف معجون الفلفل الحار والماء وزيت الزيتون والفلفل الأسود والثوم المبشور والزعتر ثم يقلب جيدا حتى تنضج الصلصة.

ثم انشر البيتزا معها.

ثم ننشر جبنة الموزاريلا المبشورة والفلفل الأخضر والذرة وحَلْقات الزيتون والفلفل الأحمر والكوريزو وأخيراً جبنة الموزاريلا المبشورة فوقها.

بعد ذلك، ضعي المقلاة على نار خفِيْفة، غطيها واتركيها لمدة 15 دقيقة.

ثم انزع الغطاء وانقل البيتزا خارج المقلاة حتى لا تلتصق بالصينية.

ثم نغطي المقلاة مرة أخرى ونتركها حتى تنضج.

بعد ذلك نرفع الوعاء عن النار.

ثم نقدم البيتزا بدون تخمير فِيْ طبق التقديم ونقطعها إلى مثلثات.

ولحسن الحظ وشفا.

طريقة عمل معجون الفلفل الأحمر الحار

المكونات

كيلو فلفل أحمر حار مقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقتان ونصف من الملح.

زيت.

كيف تستعد