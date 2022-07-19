بيتزا المقلاه السريعة بدون فرن وفِيْ ١٥ دقيقة تحصلين على افضل بيتزا بطريقة ايطالية

البيتزا من الأكلات الغربية السريعة واللذيذة في نفس الوقت التي يطلبها الصغار بكثرة ولكنها تعتبر مرهقة بعض الشيء لانها تحتاج الى تحضير عجينة ناجحة وطرية لنحصل على النتائج المرضية، لكن هنا سوف نعرض لكم طريقة أخرى أسهل وأسرع ولا تستغرق أكثر من 15 دقيقة، تابعوا المقال التالي للحصول على الوصفة السحرية.

أسرع طريقة لتحضير قالب البيتزا

مقادير بيتزا الخبز السريع

كوب ونصف من الدقيق الأبيض لجميع الأغراض.

كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.

2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة سكر أبيض.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

حبة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

صدور دجاج ناضجة مقطعة إلى قطع صغيرة.

شرائح زيتون اسود.

ربع كوب جبن موزاريلا.

ربع كوب جبن شيدر.

ربع كوب جبن رومانو.

كيف تصنع وعاء بيتزا سريع

فِيْ وعاء عميق، أضيفِيْ الدقيق الأبيض المنخل والخميرة الفورية.

ثم نضيف الماء ونضربهم جيداً بالخلاط اليدوي.

نستمر فِيْ الخفق حتى نحصل على قوام شبه سائل مشابه لقوام كعكة الإسفنج.

نأخذ مقلاة غير لاصقة ونضع الزيت فِيْها، ثم نرفع المقلاة على نار متوسطة.

ثم نضيف خلطة البيتزا ونوزعها جيداً داخل الوعاء.

ثم نحضر قدرًا عميقًا ونضع الصلصة ونضعها على النار ثم نضيف إليها السكر والملح والفلفل الأسود.

نضيف الصلصة فوق عجينة البيتزا فِيْ الوعاء بعد صبها قليلاً.

ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر والطماطم وقطع صدور الدجاج الناضجة.

ثم نضيف شرائح الزيتون وأخيراً نضيف جبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر والجبنة الرومي.

ثم نغطي القدر ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج ويذوب الجبن.

بعد خبز صينية البيتزا، يمكنك وضعها تحت رف الفرن قليلًا حتى يصبح لونها بنيًا.

مكونات لعمل بيتزا سريعة بدون فرن

نصف كيلو دقيق أبيض ناعم.

علبة زبادي.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

لحشوة البيتزا نحتاج

ربع كيلو كوريزو مقطعة إلى حَلْقات صغيرة.

قطع الفلفل إلى قطع صغيرة.

بصل متوسط ​​أو صغير، مفروم

زيتون مقطع

نصف كوب جبن موزاريلا.

نصف كوب جبن رومانو.

كيف تصنع وعاء بيتزا سريع بدون فرن

فِيْ وعاء، أضيفِيْ الدقيق واللبن وزيت الزيتون والبيكنج باودر والخل.

نضيف الزعتر والملح ونخلط جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً.

تعجن العجينة جيداً باليد، ثم تغطى وتترك لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نحضر مقلاة غير لاصقة ونشحمها بقليل من الزيت.

افرد عجينة البيتزا بالداخل واصنع ثقوبًا بالشوكة واتركها على نار متوسطة.

ثم نقلب العجينة على الجانب الآخر ونضيف الكوريزو المقلي بالبصل والفلفل.

ثم تضاف جبنة الموزاريلا والجبنة الرومي وتغطى حتى تنضج ثم تقدم.

وفي ختام هذا المقال الذي ذكرنا فيه طريقة تحضير بيتزا المقلاة السريعة بدون فرن نتمنى ان تجربوها وتحصلون على نتائج رائعة ولذيذة، لمزيد من المواضيع المتنوعة تابعوا موقع عرب اليوم.