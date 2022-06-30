بيتكوفيتش عن تدريبه منتخب مصر ليس ضمن اهتماماتي

قرر المدرب السابق للمنتخب السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، منصبه في الساعات القليلة الماضية من خلال تدريب الفريق المصري الأول، ليحل محل إيهاب جلال الذي أقيل بسبب سوء نتائج الفراعنة.

وقال المدرب السويسري السابق في بيان صحفي إن العديد من أعضاء اتحاد الكرة تواصلوا معه في الساعات الماضية لإقناعه بتدريب المنتخب المصري، مشيرا إلى أن هناك من يتواصل معه حتى الآن.

وقال فلاديمير في تصريحاته إن كل الأشخاص الذين اتصلوا به أصروا على إقناعه بتدريب المنتخب المصري، مشيرا إلى أنه تجنب التأجيل بعد أن أبلغهم أنه يحتاج إلى وقت للتفكير.

ومضى بيتكوفيتش يقول إنه غير مهتم بفكرة تدريب المنتخب المصري في المرحلة المقبلة أو أي فريق أفريقي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه يأمل في إنهاء مسيرته في أوروبا.

وقبل رحيله، كان إيهاب جلال قد أدار المنتخب المصري لكرة القدم في 3 مباريات فقط، بدءًا من غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، حيث فازوا بهدف دون رد.

على الرغم من هزيمتهم من قبل إثيوبيا بثنائية دون إجابة في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وخسروا في آخر مباراة ودية مع المنتخب الوطني، أمام كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف مقابل واحد، والتي من أجلها كان مجلس إدارة قرر اتحاد الكرة بقيادة جمال علام إقالته.