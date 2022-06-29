بيتكوفيتش يحسم موقفه النهائي من تدريب منتخب مصر

قرر فلاديمير بتكوفيتش، المدير الفني السابق للمنتخب السويسري، منصبه بتولي المهام الفنية للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

وكان فلاديمير بتكوفيتش قد دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب المصري بعد اعتذار باولو سوزا.

وقال الصحفي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بيتكوفيتش يعتذر رسميًا عن تدريب المنتخب المصري ويتراجع عن منصبه”.

وتابع “معلوماتي أن من يقاتل اتحاد الكرة الحالي يتواصل مع المدربين لثنيهم عن قبول المهمة”.

وكان أحمد شوبرت قد أكد في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أن المدرب الكرواتي فلاديمير بتكوفيتش يقترب من تولي المهمة الفنية للمنتخب، ويقيل الثنائي محمد شوقي، مساعد المدرب في الجهاز السابق، وكذلك عصام El- هاداري. مدرب حراس المرمى.

وأكد شوبرت في تصريحاته أن المدرب الكرواتي سيرافق كامل أجهزته المعاونة المكونة من 5 مساعدين بينهم مدرب ثان وآخر لحراس المرمى، لذلك لن يكون هناك دور لعصام الحضري ومحمد شوبرت مع الأجنبي خواجة. .

بيتكوفيتش يعتذر رسميًا عن تدريب المنتخب المصري ويتراجع عن منصبه. معلوماتي أن الذين يقاتلون ضد اتحاد الكرة الحالي يتواصلون مع المدربين أنفسهم لثنيهم عن قبول المهمة !! سأخبرك بمزيد من التفاصيل الليلة #عد

– ميدو (midoahm) 29 يونيو 2022