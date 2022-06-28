بيتكوين تعود للهبوط.. سوق الكريبتو رهن تكلفة عمال المناجم

انخفضت عملة البيتكوين مرة أخرى بعد انتعاش قصير الأمد، وانخفضت بنسبة 1.79٪ يوم الثلاثاء.

وصل سعر البيتكوين “أكبر عملة مشفرة فِيْ العالم” إلَّى 20.762 ألف دولار حتى كتابة التقرير، انخفاضًا من 20.932 ألف دولار خلال تعاملات يوم الاثنين. هل سيتم تلبية توقعات بنك الاستثمار العالمي JPMorgan بمزيد من الضغط وانخفاض الأسعار فِيْ سوق العملات المشفرة

التعدين والبيتكوين

قال بنك الاستثمار العالمي JPMorgan فِيْ 25 يونيو إن عمال مناجم البيتكوين الذين يحتاجون إلَّى البيع قد يؤثرون على سعر العملة المشفرة لبعض الوقت.

أيضًا، كتب الاستراتيجيون فِيْ JPMorgan بقيادة نيكولاوس بانيغيرزوغلو فِيْ مذكرة بحثية أن عمال المناجم المدرجين فِيْ البورصة يمثلون حوالي 20 ٪ من إجمالي مبيعات البيتكوين التي تم الإبلاغ عَنّْها بالفعل خلال شهري مايو ويونيو لزيادة السيولة وتغطية التكاليف وربما تقليل الديون.

قال الخبراء أيضًا إن شركات التعدين المملوكة للقطاع الخاص ربما باعت حصة أكبر من أرباحها من نشاط التعدين لتغطية تكاليف التشغيل وقد تكون أقل فاعلية نظرًا لوصولها المحدود إلَّى أسواق رأس المال.

كتب الاستراتيجيون “بيع البيتكوين من قبل المعدنين، من أجل تغطية التكاليف الجارية أو تخفِيْض المديونية، يمكن أن يستمر خلال الربع الثالث إذا فشلت ربحيتهم فِيْ التحسن”.

وأوضحوا أن هذا البيع “من المرجح أن يكون قد أثر بالفعل على الأسعار فِيْ مايو ويونيو، على الرغم من وجود خطر من استمرار هذا الضغط”.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 50٪ منذ بداية العام حتى الآن حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة بينما يظل التضخم مرتفعًا.

تعمقت مشاكل فئة الأصول مع انهِيْار نظام Terra / Luna وكذلك المخاوف بشأن صندوق التحوط Three Arrows Capital.

تنتشر المشكلة فِيْ وقت تتعرض فِيْه مشاريع التمويل اللامركزية للخسائر، وتتعرض مليارات الدولارات، قيمة القروض لتعدين البيتكوين، للضغط.

تكلفة التعدين والأسعار

وفقًا لـ JP Morgan، فإن أحد العوامل التي يمكن أن تخفف من ضغوط الأسعار هُو انخفاض تكلفة الإنتاج من نطاق 18000 دولار إلَّى 20000 دولار فِيْ وقت سابق من العام، لتستقر عَنّْد حوالي 15000 دولار هذا الشهر.

قال البنك الاستثماري إن هذا يبدو أنه مرتبط بتحسين كفاءة الطاقة الضمنية لأجهزة التعدين، ويمكن أن يضعف الربحية.

يمكن أن تختلف تقديرات تكلفة تعدين البيتكوين من قبل ما يسمى ب “عمال المناجم”، حيث تكلف شركة تعدين كبيرة حوالي 8000 دولار لكل رمز، بافتراض متوسط ​​أسعار الكهرباء وعمال المناجم الجدد، وفقًا لـ Arkan Crypto.

ومع ذلك، تقول شركة سيكيوريتيز كابيتال إن حساب التكاليف العامة للبنية التحتية وأسعار الفائدة، قد تكون التكاليف الإجمالية لبعض شركات التعدين بالفعل أعلى من 20 ألف دولار.