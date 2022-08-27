بيتكوين تهُوي أسفل 20 ألف دولار

انخفض سعر العملة المشفرة Bitcoin إلَّى ما دون 20 ألف دولار اليوم السبت، مواصلاً خسائرها الضخمة فِيْ عام 2022.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

فِيْ أحدث تداول لها، تراجعت Bitcoin، أكبر عملة مشفرة فِيْ العالم وأكثرها شهرة، بنسبة 1.5 فِيْ المائة لتصل إلَّى 1946 دولارًا اليوم، بانخفاض 298 دولارًا عَنّْ إغلاقها السابق.

وبذلك يكون قد انخفض بنسبة 58.7٪ عَنّْ أعلى مستوى له هذا العام البالغ 48234 دولارًا والذي سجله فِيْ 28 مارس.

وفِيْ الوقت نفسه، انخفض إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.76٪ إلَّى 1467.2 دولارًا، بانخفاض 41.60 دولارًا عَنّْ إغلاقه السابق.

يأتي انخفاض Bitcoin بعد يوم ضعيف للعملة يوم الجمعة، حيث هبطت مع هبوط وول ستريت وأغلقت مؤشراتها الرئيسية الثلاثة أكثر من 3٪.