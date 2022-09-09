بيتكوين VS الدولار.. صفعة مشفرة للعملة الأمريكية

تجاوزت العملة المشفرة Bitcoin علامة 20000 دولار وتتطلع إلَّى تسجيل أفضل يوم لها فِيْ ستة أسابيع يوم الجمعة.

انخفض الدولار ووجدت الأسواق أسبابًا للتفاؤل فِيْ نهاية أسبوع صعب.

ارتفعت عملة البيتكوين، وهِيْ أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من سبعة بالمائة لتصل إلَّى 20،796 دولارًا، وهُو أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين.

كَمْا ارتفعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة خمسة بالمائة، وسجلت أيضًا أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين عَنّْد 1717 دولارًا.

انخفضت عملة البيتكوين يوم الأربعاء إلَّى 18540 دولارًا.

قال المشاركون فِيْ السوق إنه لا يوجد محرك معين وراء المكاسب بخلاف التفاؤل الواضح يوم الجمعة، مدفوعًا بهبوط الدولار الملاذ الآمن، وانتعاش الأسْهُمْ الصينية.

يمكن أن يزداد تقلب إيثر فِيْ اليومين المقبلين بسبب تحديث البرنامج المخطط المعروف باسم “الدمج”، المقرر إجراؤه فِيْ وقت ما بين 10-20 سبتمبر.

سيؤدي هذا التحديث إلَّى تغيير طريقة معالجة المعاملات بشكل أساسي ومن المفترض أن يقلل من استهلاك الطاقة. تخطط بعض البورصات لإيقاف عمليات الإيداع والسحب مؤقتًا أثناء التحديث.