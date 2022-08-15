بيتي مازحا.. يفضح زملاءه فِيْ النصر ويتوقع تألق هؤلاء بالمونديال

فتحت الأرجنتينية بيتي مارتينيز، محترفة فريق النصر الأول لكرة القدم، قلبها أمام جماهِيْر العالم بالحديث عَنّْ اللقاء المرتقب بين المنتخب السعودي والأرجنتين فِيْ المونديال، وتوقعاتها للمباراة ومن يتألق منها. زملائها فِيْ الفريق فِيْ مونديال وطعامه المفضل وأفضل اللاعبين فِيْ العالم اليوم.

وقال بيتيت مارتينيز فِيْ مقطع فِيْديو عبر الحساب الرسمي لنادي النصر “أتمنى أن تفوز الأرجنتين بالمباراة ضد الأخضر، لكنني مهتم بإظهار السعودية نفسها بشكل جيد للغاية”.

وأضاف النجم الأرجنتيني “أنا مهتم جدًا بظهُور الأخضر بشكل جيد فِيْ المونديال، وآمل أن يظهر جميع زملائي بشكل مميز، مثل علي لقمي وسامي الناجي وعبد الإله العمري. “

وعَنّْ أفضل هدية قدمتها بيتي مارتينيز لزملائها فِيْ الفريق، قالت “فريق أيمن يحيى سجل هدفاً رائعاً للاعب الناشئ”. وعَنّْ الأهداف الأقرب لقلبها ردت بيتي “الهدف الثالث فِيْ مرمى الفِيْصلي على مرسول بارك”.

وردا على سؤال حول لاعب مزعج فِيْ المعسكر مازحا مارتينيز مع زميله “حمد المنصور”، وقال عَنّْ الخيبري إنه يحب النوم كثيرا.

وتابع مارتينيز حديثه عَنّْ زملائه فِيْ نادي النصر قائلاً “أسرع لاعب فِيْ الفريق هُو خالد الغنام، بينما يمكنني الفوز على عبد الله مادو فِيْ الجري”.

وعَنّْ طعامه المفضل فِيْ السعودية، قال الأرجنتيني ضاحكًا “أحب الخروف كثيرًا”.

يعتقد مارتينيز أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي هُو أفضل لاعب فِيْ تاريخ كرة القدم،