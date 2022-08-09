بيت ديفِيْدسون يرد بشكل صادم على انفصاله عَنّْ كيم كارداشيان

يستمر خبر انفصال كيم كارداشيان عَنّْ حبيبها بيت ديفِيْدسون فِيْ حديث الصحف ووسائل الإعلام، ويبدو أن كثيرين خلف كواليس هذا الانفصال سيظهر من الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن كشف بيت. أول رد فعل له بعد الانفصال.

بينما كان الجميع فِيْ حالة ترقب خلال اليومين الماضيين، فِيْ انتظار سماع رد فعل Kim أو Pete الأول، بعد الإعلان الرسمي عَنّْ انفصالهما وانتهاء علاقتهما، قرر Pete أخذ زمام المبادرة، وعلق بطريقة غامضة فِيْ هذا الفصل.

نشر الممثل الكوميدي الشاب صورة لنفسه مرتديًا قميصًا عليه حشرة على شكل إنسان و “What the days.

علق موقع “بيج سيكس” على هذه الصورة المثيرة وقال إن بيت الذي ظهر مرتدياً قبعة مكتوب عليها اسم فِيْلمه الجديد، ربما أراد أن يرسل لكيم كارداشيان رسالة بهذه الصورة خاصة منذ التقاطها. . فِيْ اليوم التالي للإعلان الرسمي عَنّْ انفصالهما.

وكان مصدر مقرب من نجم الواقع قد كشف سابقًا للموقع أن الثنائي (كيم وبيت) قررا أن يبقيا أصدقاء بعد أن استمرت علاقتهما قرابة 9 أشهر.

وأضاف المصدر “لديهما الكثير من الحب والاحترام لبعضهما البعض، لكنهما يجدان أن المسافات الطويلة والجداول المجهدة لبعضهما البعض تجعل من الصعب عليهما الحفاظ على تلك العلاقة”.

كَمْا أشارت بعض التقارير إلَّى أن فارق السن بينهما لعب دورًا مهمًا فِيْ الانقسام، نظرًا لاختلاف عقليتهما نوعًا ما.

ونقل الموقع عَنّْ هذا المصدر المقرب من كيم قوله “بيت يبلغ من العمر 28 عامًا وكيم يبلغ من العمر 41 عامًا، مما يعَنّْي أنهما فِيْ مراحل عمرية مختلفة تمامًا فِيْ الوقت الحالي، وقد بدأ الشعور بتأثير ذلك عليهما. بالتأكيد. . “

وتابع المصدر قائلاً “بيت عفوي للغاية ومندفع، يطلب من كيم أن يأتي معه إلَّى نيويورك، أو أينما كان فِيْ أي وقت، لكن كيم أم لأربعة أطفال، وهذا الأمر ليس كذلك. سهل بالنسبة لها، خاصة أنها تود التركيز كثيرًا على أطفالها وتربيتهم. .

وخلص المصدر إلَّى أن “كيم، التي تقوم بإخراج مجموعة من المشاريع الخاصة وهِيْ فِيْ برنامج تلفزيون الواقع، مستنزفة تمامًا من تلك العلاقة والأشياء الأخرى التي تحدث فِيْ حياتها”.