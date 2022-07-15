بيت ديفِيْدسون يكشف عَنّْ خططه للزواج من كيم كارداشيان

فِيْ ظل ارتباطه العاطفِيْ خلال هذه الفترة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لم يخف الممثل الكوميدي الشاب بيت ديفِيْدسون نواياه فِيْما يتعلق بفكرة الزواج فِيْ المستقبل.

وفِيْ مقابلته مع المضيف كَيْفَن هارت فِيْ الحلقة الأخيرة من المسلسل الوثائقي “هارت تو هارت” تحدث بيت البالغ من العمر 28 عامًا بصراحة عَنّْ فكرة الزواج واستعداده لها.

وقال بيت فِيْ الحلقة التي بثت يوم الخميس “الزواج فِيْ خططي، وأود أن أتخذ هذه الخطوة 100٪ فِيْ المستقبل، والتي أتمنى أن تتحقق بالنسبة لي فِيْ الفصل القادم”.

واصل بيت حديثه مع زميله كَيْفَن هارت، قائلاً “أحلم بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال بعد الوفاة المأساوية لوالدي، الذي كان رجل إطفاء، فِيْ أحداث 11 سبتمبر”.

وتابع بيت “الشيء الذي أحبه أكثر، الشيء الذي لم أحققه بعد، هُو إنجاب الأطفال. أود أن أصل إلَّى هذه النقطة وأراهم يمتلكون كل ما لم يكن لدي. أنا متحمس حقًا بشأن هذا الفصل من حياتي، لذلك هذا ما أستعد له الآن “.

وتابع بيت “الحَقيْقَة هِيْ أنني الآن أحاول أن أكون، كَمْا يقولون، أباً صالحاً، وأن أطور نفسي وأطور نفسي، حتى أتمكن من تجاوز الزواج والأطفال، ستكون الأمور أسهل”.

يبدو أن بيت قد تأثر إلَّى حد ما بالأطفال بسبب الوقت الذي يقضيه الآن أكثر فأكثر مع أطفال صديقته، كيم كارداشيان، الأطفال الأربعة الذين أنجبتهم كيم مع زوجها السابق كاني ويست.

شوهد سابقًا وهُو يقود سيارة معه، نورث البالغ من العمر 9 سنوات، فِيْ أبريل الماضي، وشوهد مؤخرًا الشهر الماضي أثناء قيادته لسانت يبلغ من العمر 6 سنوات إلَّى مركز تسوق.

كَمْا أظهر حبه للأطفال الأربعة عَنّْدما قام بنقش الأحرف الأولى لأسمائهم كوشم على أعَنّْاقهم، فِيْ لفتة عكست لهم ولأمهم كَيْفَ تحاول بيت بالفعل الاقتراب منهم.

تزامنت تصريحات بيت مع اعتراف سابق لكيم كارداشيان، التي تزوجت 3 مرات من قبل، بأنها مستعدة لتجربة الزواج مرة أخرى فِيْ المستقبل، كَمْا قالت مازحة فِيْ إحدى حلقات مسلسل The Kardashians، والتي تم بثها فِيْ مايو الماضي. . ، أن تجربة زواجها الرابع تمثل بالنسبة لها حالة من السحر.