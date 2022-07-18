بيراميدز وفيوتشر يوجهان ضربة للزمالك

وجه ناديا بيراميدز والمستقبل ضربة قوية للزمالك، بعد إبرام الصفقة مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، أول لاعب في فريق إنبي الكروي، ليغتنم خدماته بداية من الموسم المقبل لتعزيز خط الهجوم.

وأوضح الصحفي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة لبرنامج “بوكس تو بو كيس” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، أن الزمالك لم ينه حتى الآن اتفاقه مع شركة إنبي لتولي خدمات إيبوكا، بسبب مطالبها الاقتصادية. ورغبته في الحصول على مليوني دولار الأمر الذي رفضته إدارة القلعة البيضاء التي أكدت أن المبلغ مبالغ فيه.

وأشار إلى أن عرض بيراميدز والمستقبل لإنبي بلغ مليون دولار ويمكن زيادته إلى مليون ونصف المليون دولار وهو ما يفوق عرض الزمالك.

وشدد على أن إدارة نادي إنبي ترفض الدخول في اتفاقيات متبادلة، وخاصة إيبوكا على وجه الخصوص، حيث يريد الحصول على أكبر قيمة مالية من بيع اللاعب.