بيراميدز يؤمن نجميه من الرحيل للأهلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز تحرك بشكل مكثف لتحصين الثنائي من الفريق، خوفًا من انتقالهما إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يعتزم النادي الأهلي الاستحواذ على خدمات محمد حمدي وإبراهيم عادل لاعبي فريق بيراميدز في السوق الصيفي.

وأشارت تقارير إلى أن نادي بيراميدز توصل إلى اتفاق نهائي مع الثنائي محمد حمدي وإبراهيم عادل، لتجديد تعاقدهما مع النادي السماوي، خوفًا من إغراءات الأهلي.

اتفق مديرو بيراميدز مع اللاعبين على زيادة الراتب السنوي في عقودهم لإقناعهم بالبقاء في صفوف الفريق الأزرق الفاتح.

وربطت تقارير إعلامية بين الثنائي إبراهيم عادل ومحمد حمدي، بالانتقال إلى الأهلي في الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو بيراميدز أن محمد حمدي وإبراهيم عادل سيبقى مع فريق السماء الزرقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، لإغلاق الباب على الأهلي الذي يطمح للاستيلاء على خدماتهما.