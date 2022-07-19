بيراميدز يتحدى الأهلي..من يشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أثار نادي بيراميدز الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد أن أرسل طلبًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الأندية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لإثارة أزمة جديدة تحت عنوان “تحدي بيراميدز الأهلي”.

جاء طلب بيراميدز ليحتل المركز الثاني حتى الآن في الدوري المصري الممتاز خلف المتصدر الزمالك.

يلتزم نادي بيراميدز بحقه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا بإرسال كتاب رسمي إلى اتحاد الكرة واتحاد الأندية.

بيراميدز يرفض فكرة اعتماد مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية بناء على نتائج الدور الأول.

لكن فريق السماء الزرقاء، في رسالته إلى جباليا وجمعية النادي برئاسة أحمد دياب، طلب الموافقة على النتائج بنهاية شهر يوليو الجاري.

بيراميدز يتحدى الأهلي ويطالب بالمشاركة في دوري الأبطال

قدم نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، طلبًا لمسئولي الرياضة المصريين للمشاركة في البطولة القارية بدلاً من الأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك ولعب الفريقان 25 نقطة

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة لكن من أصل 23 مباراة تأجلت نقطتان.

وفي حال فوز الأهلي في المباراتين سيرتفع الرصيد إلى المركز 54 ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بيراميدز.

لهذا السبب قد لا يتمكن بيراميدز من إقناع مسؤولي اتحاد كرة القدم واتحاد الأندية بدخول دوري أبطال أوروبا.

اتحاد الكرة يكشف عن 4 أندية مشاركة في دوري أبطال أوروبا والكونفدرالية

أصدر اتحاد برئاسة جمال علام بيانا رسميا، أفاد بأنه بعث برسالة إلى نظيره تضمنت قائمة الأندية المصرية التي ستشارك في بطولتي الأندية الأفريقية الموسم المقبل.

وتضمنت القائمة التي قدمها الجابالية ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما يتنافس بيراميدز والمستقبل في كأس الاتحاد.

وجاء طرد الأندية المصرية المشاركة في بطولات CAF بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

شوبرت يثير الجدل حول مشاركة بيراميدز في دوري أبطال أوروبا

أثار الإعلامي أحمد شوبرت جدلًا كبيرًا حول وجود محاولات لمنع الأهلي من المشاركة في دوري الأبطال.

وكتب أحمد شوبرت عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “تفاصيل كثيرة في محاولة لمنع الأهلي من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا”.

وختم “انتظرونا”.