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بيراميدز يتخطى سيراميكا ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

كتب newsaفي آخر تحديث
بيراميدز يتخطى سيراميكا ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

ضمن فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز مقعده في ربع نهائي كأس مصر، متغلبًا على عقبة نظيره سيراميكا كليوباترا.

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز على نظيره كليوباترا سيراميك، اليوم الأربعاء، في منافسات كأس مصر.

افتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل لبيراميدز بضربة رأس رائعة في الدقيقة 17 من الشوط الأول من المباراة.

وسجل إسلام عيسى الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 67 لكن في الدقيقة 69 سجل حمزة مجدي الهدف الوحيد لسيراميكا.

وخرج محمود البدري لاعب السيراميك في الدقيقة 83 بعد حصوله على بطاقة حمراء.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من

حارس المرمى أحمد الشناوي.

خطوط الدفاع علي جبر – أحمد سامي – حسين السيد – أحمد توفيق.

خط الوسط رمضان صبحي – محمد صادق – ابراهيم توري – وليد الكرتي – فخر الدين بن يوسف.

المهاجمون فخري لكائي.