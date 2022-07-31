بيراميدز يجدد طلبه للمشاركة في دوري الأبطال ويهدد بالتصعيد

جدد نادي بيراميدز طلبه للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري في نهاية مباريات يوليو بالبطولة المحلية.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، والأخير لن يتمكن من تجاوز الفريق السماوي حتى لو فاز في مباراتهم المؤجلة.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 63 نقطة.

بيراميدز يطالب بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز “فريق كرة القدم لا يهتم بالقضايا الجانبية التي تحدث على الساحة، وتركيز اللاعبين والجهاز التدريبي بالكامل يتركز بشكل كامل على مباراة الزمالك المقبلة”.

وأضاف “مباراة الزمالك تمثل مرحلة مهمة في المنافسة على اللقب المحلي، والجميع يدرك أنه لا بديل سوى الفوز بها والتركيز على الفوز بباقي المباريات”.

على الرغم من تأكيده أن مجلس إدارة النادي يلتزم بحقوقه في المرحلة الأكثر اكتمالا من اللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، بعد حصوله على المركز الثاني بعد إنهاء مباريات يوليو، وهي الفترة القانونية لإرسال أسماء المشاركين. الأندية على المستوى القاري.

وتابع “الأمر لا علاقة له بأي فريق آخر بغض النظر عن كون الأهلي هو الطرف الآخر، وسيتخذ النادي نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه يعتبر حقوقه فقط هي التي أهدرتها كرة القدم”. الارتباط بترشيحاتك “.

وتابع “اتحاد الكرة أضر بيراميدز بقراره المبكر بتقديم أسماء الأندية المشاركة على المستوى القاري وترشيح اتحاد بيراميدز رغم أنها جاءت في المركز الثاني في نهاية المدة القانونية”.

وتابع “اتحاد الكرة يجب أن يراجع قراره والترشيحات لـ CAF، وإلا فسيكون لدى النادي كل الخيارات المتاحة للتصعيد لاستعادة حقوقه المفقودة”.

تأهلت الأندية للبطولة الأفريقية

أرسل اتحاد الكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية لموسم 2022/2023.

وتضمنت القائمة التي أرسلها اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في الاتحاد.

تم تحديد أسماء الأندية المصرية التي ستشارك في بطولتي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من الدوري.