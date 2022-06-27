بيراميدز يحدد شروطه للموافقة على احتراف رمضان صبحي

قرر مديرو نادي بيراميدز الرحيل رمضان صبحي، أول لاعب في فريق كرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الاحتراف.

وضع نادي بيراميدز شروطه للوصول إلى احترافية رمضان صبحي، خلال الموسم المقبل، وسط اهتمام العديد من الأندية.

يقبل نادي بيراميدز رحيل رمضان صبحي إذا تلقى عرضا من ناد جيد حسب اسم النادي وقدرات اللاعب.

يريد بيراميدز الحصول على عرض ذي قيمة اقتصادية كبيرة وفقًا للقيمة التي دفعها النادي للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت التقارير إلى رغبة الأندية التركية في الحصول على خدمات رمضان صبحي، بما في ذلك بشيكتاش وغلطة سراي.

وفي سياق آخر، خسر نادي بيراميدز الفريق الكروي الأول أمام نظيره الأهلي، أمس الأحد، بهدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي كأس مصر للنسخة الماضية.