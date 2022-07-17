بيراميدز يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع إبراهيم عادل بعد اهتمام الأهلي

كشف مسؤولو نادي بيراميدز عن عدم معارضتهم بيع إبراهيم عادل لاعب الفريق للراغبين بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدد نادي بيراميدز مبلغ 5 ملايين يورو لإهدار خدمات اللاعب الواعد إبراهيم عادل في السوق الصيفي الحالي.

أكد مصدر بالنادي السماوي أن بيراميدز لن يترك إبراهيم عادل جانبًا إلا في حالة واحدة وهي أن المبلغ الذي يقدمه فيه لا يمكن رفضه.

وأوضح المصدر أن السعر المبدئي الذي حدده النادي لكل صفقة قبول لإبراهيم عادل هو 5 ملايين يورو.

وأوضح “إبراهيم عادل موهبة كبيرة ولا يزال في بداية مسيرته ولا يستطيع الاستسلام بسهولة، خاصة أنه من أبناء قطاع الشباب في بيراميدز ويؤكد نجاح مشروع النادي، التي تنافس في البطولات المحلية والقارية “.

إبراهيم عادل أحد الأهداف الرئيسية التي يريد النادي الأهلي التوقيع عليها في الميركاتو الحالي.

وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز، في آخر مباراة للشياطين الحمر في الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.