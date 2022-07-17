بيراميدز يحسم الجدل بخصوص بيع رمضان صبحي وتجديد السعيد

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقفه من بيع رمضان صبحي أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي.

وقال، في تصريحات تليفزيونية، إن رمضان صبحي غير معروض للبيع، لكن إذا أراد اللاعب الاحتراف، فسيوافق النادي على تحقيق هدفه.

وعن رحيل عبدالله السعيد قال “عبدالله السعيد لاعب استثنائي وهو يحافظ على نفسه في ممارسة الرياضة والتغذية”.

وتابع “عبد الله يعتمد على لعبته (المخ)، وليس فقط المجهود البدني، حتى يتمكن من الاستمرار في الملعب لفترة أطول”.

وأكد أن عقد عبدالله السعيد مستمر حتى الموسم المقبل ومن الممكن تمديده لموسم إضافي.

وتحدث عن قضية عبدالله السعيد مع النادي الأهلي، موضحا أن النادي واللاعب يتعاونان بشأن الموضوع.

وتابع “المحكمة الرياضية الدولية بعثت برسالة تفيد بأن الحكم بمصادرة ممتلكات اللاعب وأصوله غير قانوني”.

وختم “أخطرت المحكمة الأهلي بذلك لحين الكشف عن قرارها في هذه القضية التي ما زالت معلقة”.