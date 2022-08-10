بيراميدز يحسم موقفه من رحيل السعيد وإكرامي

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز موقفه من رحيل عبدالله السعيد لاعب كرة القدم الأول وشريف إكرامي حارس المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الوسيط أمير هشام في تصريحات إذاعية “نادي بيراميدز ملتزم بخدمات عبد الله السعيد صانع الألعاب وقائد الفريق، حيث أبلغه أنه لا ينوي التخلي عن خدماته”.

وتابع “بيراميدز يرى أن السعيد من أبرز الأسماء التي لا يمكن إغفالها في ظل المظاهر الأفريقية والمسابقات التي يشارك فيها الفريق”.

وتابع “شريف إكرامي حارس الفريق يقترب من الرحيل عن بيراميدز بعد استبعاده من حسابات الجهاز الفني.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة من 30 مباراة.

بينما يتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 72 نقطة في 30 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة.