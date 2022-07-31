بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الأهلي

أكد المنفذ الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي بيراميدز يقترب من خطف عقد النادي الأهلي الموسمي.

تعادل الأهلي مع المقاولون العرب أمس، في اليوم الحادي والعشرين المؤجل من منافسات الدوري المصري، أمس السبت، بدون أهداف.

وقال عمر في تصريحات إذاعية “بيراميدز دخل في مفاوضات متقدمة مع شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا الأول لكرة القدم لتعيينه”.

وأضاف “بيراميدز أنهى الاتفاق مع اللاعب بشكل شخصي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا باق، بعد نهاية الموسم الحالي”.

وتابع “هناك مطالب عامة للنادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب، خاصة مع المستوى الفني المتميز الذي يقدمه مع فريقه”.

وختم “حتى الآن شادي حسين أقرب إلى صفوف بيراميدز، والصفقة ستغلق بعد نهاية الموسم الحالي”.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز مساء غد الاثنين في الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساء غد الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباريات الجولة 28.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.