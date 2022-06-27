بيراميدز يدخل في مفاوضات قوية مع موسيماني

أطلق أحمد حسن، كابتن المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود رغبة قوية من جانب مديري نادي بيراميدز، لتوظيف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني السابق. مدرب النادي الاهلي.

وكتب الصقر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “بيراميدز يدخل في مفاوضات مع بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل، مع تخصيص ميزانية مفتوحة له لتلبية جميع طلباتكم. على مستوى الصفقات “.

في مفاجأة غير متوقعة، تحول بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، إلى عالم الموضة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق إنهاء تعاقده مع موسيماني بالتراضي بسبب تراجع نتائج الفريق محليًا وإفريقيًا.

كشفت صحيفة “Kick Off” الجنوب أفريقية أن بيتسو موسيمان تعاونت مع ماركة جنوب أفريقية ذات أزياء مميزة وتصميم بدلة رسمية، للإعلان عن منتجات الشركة والترويج لها.

وأشارت الصحيفة الإفريقية إلى أن مالك شركة الأزياء وظف موسيماني للترويج لعلامته التجارية، بعد النجاحات التي حققها المدرب مؤخرا مع الأهلي.

ونشرت الصحيفة صورة لموسيمان مرتديا أحد منتجات الشركة الرسمية للترويج لعلامتها التجارية.