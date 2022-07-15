بيراميدز يرحب ببيع لاعبه للأهلي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف ناديه من بيع لاعب الفريق إبراهيم عادل للنادي الأهلي، الذي يرغب في تولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يحسم موقفه من بيع إبراهيم عادل للأهلي

وأكد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات صحفية أن إدارة النادي لا تمانع في بيع إبراهيم عادل للأهلي، موضحا أن الأمر متفق عليه، كما يمكن رفض حاجة الفريق لاحتياجاته، مؤكدا أنه لا يوجد شيء. أزمة مع النادي الأهلي.

الأهلي يتفاوض مع إبراهيم عادل للانضمام إليه في الصيف

وأكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع لاعب وسط بيراميدز إبراهيم عادل لخدماته خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويأمل الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي لدمج اللاعب إبراهيم عادل رسميًا الموسم المقبل، خاصة أنه أحد اللاعبين المتميزين في الدوري المصري ويتمتع بقدرات فنية وبدنية كبيرة.

موعد المباراة القادمة بين الأهلي وبيراميدز

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز المقرر إقامته الساعة التاسعة مساء غد السبت على ملعب الدفاع الجوي في اليوم الخامس والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.