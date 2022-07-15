بيراميدز يستعيد جهود لاعبه قبل مواجهة الأهلي

استعاد فريق بيراميدز جهد لاعبه إسلام عيسى قبل المباراة القادمة ضد فريقه الأهلي في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي، غدا السبت، أمام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تعافى لاعب بيراميدز من الإصابة العرضية التي تعرض لها في العين خلال مباراة فريق سيراميكا.

وشارك اللاعب في تدريبات مجموعة بيراميدز، استعدادًا لمواجهة فريق الأهلي غدًا.

وشارك إسلام عيسى في تدريب المجموعة بشكل طبيعي وينتظر قرار المدرب تاكيس جونياس بدخول قائمة الأهلي.

وفي المباراة الأخيرة، انتصر الأهلي على فريق المستقبل بنتيجة 4-0 في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.