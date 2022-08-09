بيراميدز يصدم الزمالك بخصوص عبد الله السعيد

تلقى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ذعر كبير في الساعات الماضية من مديري نادي بيراميدز بسبب إقالة الدولي عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق السماوي لكرة القدم الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فترة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز يرفض رفضا قاطعا التخلي عن خدمات عبدالله السعيد في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن لدى اللاعب طموحات كبيرة في الفوز ببطولة تتوج مسيرته الرائعة مع السماوي.

وأشار إلى أن كابتن بيراميدز يشعر براحة كبيرة داخل أسوار النادي، موضحا أن أحد الركائز الأساسية التي يمكن تركها جانبا هو اللون الأزرق الفاتح وتركيزه بقوة هذا الموسم على تتويج البطولات.

كشف الصحفي، محيب عبد الهادي، عن آخر مستجدات مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد مع الدولي عبدالله السعيد هذا الصيف.

وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مبدئيا مع عبدالله السعيد على كافة التفاصيل المالية وشروط العقد لضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد أن مسؤولي الزمالك فتحوا خطوط اتصال قوية في الساعات الأخيرة مع نادي بيراميدز للفوز بخدمات القائد السماوي عبدالله السعيد والاتفاق على قيمة الصفقة.

وأكد أن تفاصيل عقد اللاعب مع الزمالك ستكون لمدة عامين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم.