بيراميدز يضرب الإسماعيلي برباعية في الدوري

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز من الفوز على نظيره الإسماعيلي، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بأربعة أهداف.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل في الدقيقة الخامسة لرمضان صبحي، فيما أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 33، فيما سجل رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 38 بضربة جزاء، وانتهى الشوط الأول بالمنتخب السماوي. . تقدم بثلاثة أهداف إلى لا شيء.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود صابر الهدف الرابع في الدقيقة 79 ليختتم المباراة بفوز بيراميدز 4-0.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 56 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.