بيراميدز يطلب حكاما اجانب لمبارياته المتبقية في الدوري

قرر مسؤولو نادي بيراميدز التواصل رسميًا مع اتحاد الكرة للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طلب نادي بيراميدز تعيين حكام أجانب لمبارياتهم المتبقية في الدوري خلال المرحلة المقبلة حتى نهاية البطولة، في إطار حماس النادي لكامل حقوقهم واستمرار التنافس على لقب البطولة.

ومن المنتظر أن يخاطب بيراميدز اتحاد الكرة بتعيين حكام أجانب ابتداء من لقاء الإسماعيليين المقرر عقده في 24 يوليو الجاري على استاد الإسماعيلية وحتى آخر مباراة بالدوري.

وأكدت إدارة النادي أن جميع المبالغ المالية اللازمة لإحضار الحكام لبقية مبارياتهم ستدفع لحساب اتحاد الكرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعد فوزه مؤخرا على النادي الأهلي بهدفين دون مباراة في الجولة 25 من البطولة.