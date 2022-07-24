بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الزمالك في الدوري

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن ناديه طلب حكام أجانب لمباراة الزمالك في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وسيواجه فريق بيراميدز نظيره الزمالك يوم 1 أغسطس الجاري، في الجولة 28 من الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة صباحا على استاد القاهرة الدولي.

نجح بيراميدز في هزيمة نظيره الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي واجهوها الليلة، الأحد، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

وقال هاني سعيد في تصريحات متلفزة “أنا سعيد بالفوز الكبير لفريق بيراميدز على حساب الإسماعيلي بأربعة نظيفة”.

وأكد أن الفوز خارج الديار مهم جدا، والنقاط الثلاث غالية لمواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح “نطالب بإقامة مباراة الزمالك مع الحكام الأجانب لحساسيتها وأهميتها، مشيراً إلى أن هدف بيراميدز هو مواصلة المسيرة نحو استمرار المنافسة.

وختم “لا يحتاج لاعبو Pirámides إلى كلمات لتحفيزهم، لأنهم يعرفون جيدًا الهدف المنشود”.