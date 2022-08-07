بيراميدز يعرض صفقة تبادلية ضخمة على الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز عرض على مسؤولي النادي الأهلي إبرام صفقة تبادل ضخمة بين الناديين في الفترة الحالية، بثلاثة لاعبين من الفريقين.

يعتزم مديرو بيراميدز الحصول على خدمات بعض لاعبي الأهلي، وكذلك مجلس ريد كاسل الذي يريد التعاقد مع إبراهيم عادل نجم فريق السماء الزرقاء الموسم المقبل.

تفاصيل اتفاقية التبادل بين بيراميدز والأهلي

عرض مسئولو بيراميدز على النادي الأهلي مليوني دولار والثنائي أحمد سيد غريب ومحمود كهربا، مقابل قبول انتقال إبراهيم عادل إلى ريد كاسل في الموسم الجديد.

بيراميدز يصر على الحصول على خدمات اللاعب الشاب أحمد سيد غريب في السوق الصيفي الحالي.

يحاول نادي بيراميدز الاستفادة من رغبة الأهلي في توظيف إبراهيم عادل والتوصل إلى حل لأزمة الكهرباء لإغلاق صفقة كبيرة مع القلعة الحمراء في ميركاتو اليوم.

مركز الأهلي في عرض بيراميدز

ويرى مسؤولو النادي الأهلي أن مطالب نادي بيراميدز بتجاهل خدمات إبراهيم عادل مبالغ فيها بشكل كبير، وهناك اتجاه داخل ريد كاسل لرفض هذا العرض.

ومن المتوقع أن يواصل مديرو القلعة الحمراء التفاوض مع بيراميدز للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، خاصة وأن الفريق الأحمر يريد ضم إبراهيم عادل لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 56 نقطة خلف بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 69 نقطة ويقترب من الفوز بلقب الدوري.