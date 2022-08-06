بيراميدز يعلن غياب السعيد وصبحي عن مباراة غزل المحلة

أعلن نادي بيراميدز عن غياب رمضان صبحي وعبدالله السعيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عن المباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

فاز بيراميدز على نظيره المقاولون العرب 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيغيب الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف.

يلتقي بيراميدز مع غزل المحلة الساعة 630 مساء الثلاثاء المقبل على استاد المحلة ضمن الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.

حصل السعيد وصبحي على البطاقة الصفراء الثالثة ضد المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر برصيد 69 نقطة.