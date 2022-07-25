بيراميدز يعلن غياب نجمه عن مباراة الزمالك

أعلن محمود فتح الله، المدير الفني العام لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم، غياب نجم الفريق السماوي عن مواجهة الزمالك في الدوري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم 1 أغسطس في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

نجح بيراميدز في الفوز على الإسماعيلي برصيد أربعة أهداف، في المباراة التي جمعتهم مساء الأحد.

وقال فتح الله في تصريحاته المتلفزة “الحمد لله على الفوز والفوز بالنقاط الثلاث التي كانت صعبة وليست سهلة”.

وتابع “في ظل وجود الجماهير الإسماعيلية وقدرات اللاعبين الإسماعيليين، فإن الإسماعيلي دائمًا اسم عظيم وفريق عظيم”.

وأكد “الأهلي والزمالك الأكثر ترجيحاً للفوز بلقب الدوري والمسابقة ليست سهلة لكننا بأيدينا ما زلنا رجال ونشتت انتباهنا في أي وقت حتى نرى ما نحن فيه. تنوي القيام به.” “

وعن لقاء الزمالك قال “تركيزنا على مباراة الأهلي المقبلة”.

وأضاف “الزمالك فريق رائع وقائد لكننا لا نفكر في الزمالك.

وختم “إبراهيم عادل غائب بسبب الإصابة، وسيغيب عن مباراة الزمالك، يصعب اللحاق بها”.