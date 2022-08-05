بيراميدز يفاوض ظهير الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يفاوض على عودة فريق الزمالك الكروي الأول لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة “مسؤولو بيراميدز فتحوا الباب أمام مفاوضات قوية مع عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك لضمه ابتداء من الموسم المقبل.

وأضاف “بيراميدز تود أن تتقدم بعرض لعبدالله جمعة لإقراضه الزمالك لموسم واحد.

وختم قائلا “مسؤولو بيراميدز قدموا عرضا آخر لعبد الله جمعة لإدراجه بشكل دائم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري، الجمعة المقبل، على ملعب خالد بشارة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.