بيراميدز يفاوض كهربا لضمه واللاعب يرد

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، أول لاعب كرة قدم لفريق النادي الأهلي، ليشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أشارت الصحافة، تواصلت إدارة نادي بيراميدز مع كهربا لأخذ نبضه، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير أن رد اللاعب كان سلبيا حيث أكد أنه لن يلعب في مصر مع فريق آخر غير الأهلي.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.