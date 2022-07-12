بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام طلائع الجيش ويتعادل في الوقت القاتل

تعادل فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز مع نظيره طلعة الجيش بفارق هدفين، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، في الجولة 24 من الدوري المصري.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من

حارس المرمى أحمد الشناوي.

الدفاع أسامة جلال – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي – أحمد توفيق.

خط الوسط نبيل دنجا – رمضان صبحي – محمد صادق – فخر الدين بن يوسف – وليد الكرتي.

الهجوم فخري لكائي.

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى محمد شعبان.

الدفاع علي الفيل، مصطفى الزناري، احمد عبد الرحمن زولا، حسن مجدي.

الوسط محمد جابر، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمد جابر.

المهاجم رجب عمران، نصر بن ينجبا

وسجل نجم الطلائع انتصار بنينيانجبا الهدف الأول في الدقيقة 42 وأضاف علي الفيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

الهدف الأول لبيراميدز سجله محمد الحباس في الدقيقة 80 من عرضية لحسين السيد، فيما سجل الهدف الثاني حسين السيد في الدقيقة 90.